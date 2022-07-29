Биткойн за неделю подорожал на 6% на фоне подъема на фондовых рынках

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Биткойн за последние пять торговых сессий подорожал на 6% на фоне подъема на фондовых рынках, в частности акций IT компаний.

Рост курса биткойна начался двумя днями ранее, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые способствовали росту предрасположенности инвесторов к риску.

ФРС повысила ключевую ставку на очередные 75 б.п., как в основном и ожидал рынок. Кроме того, руководитель американского ЦБ Джером Пауэлл дал понять, что Федрезерву в какой-то момент времени при наступлении благоприятных условий придется сменить курс ужесточения монетарной политики на более мягкий, чтобы оценить последствия для экономики.

Публикация позитивных отчетностей американских IT гигантов Apple и Amazon.com вызвала всплеск оптимизма относительно ситуации в секторе.

Apple Inc. увеличила выручку в третьем финансовом квартале сильнее прогнозов рынка благодаря росту продаж смартфонов. Чистая прибыль компании снизилась в годовом выражении, однако также превзошла ожидания аналитиков.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. во втором квартале получил чистый убыток в связи со списанием стоимости инвестиций в автомобильный стартап Rivian, однако выручка компании выросла в годовом выражении, что обеспечило скачок акций на торгах более чем на 10%.

Цена биткойна по данным на 18:40 пятницы по Москве составила $24 028, что на 0,01% больше итогового значения предыдущей сессии. Хотя криптовалюта удерживается более чем в 2,5 раза ниже рекордного максимума в $69 тысяч, она отскочила от своего минимума в $18 тысяч, достигнутого в прошлом месяце.

"Биткойн снова в строю", - заявил аналитик Oanda Эдвард Мойя. Эксперты и инвесторы продолжат следить за криптовалютой, чтобы понять, продолжится ли ралли, или она снова упадет и закрепится вблизи $20 тысяч.

"Биткойну предстоит период сопротивления на отметке в $24 тысяч, - добавил Мойя. - Ралли среди рискованных активов - хорошая новость для криптовалют, но трейдеры не должны удивляться, если период подъема рано или поздно угаснет".