Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии

Такая авторизация будет добровольной

Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило ввести авторизацию на портале Госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"Минцифры России предлагает организовать вход на портал по биометрии как первый фактор аутентификации. Это носит добровольный характер и возможно только при желании физического лица", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Там уточнили, что другие способы входа на портал (логин и пароль) сохранятся.

Кроме того, проект постановления правительства РФ с соответствующей инициативой был опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает авторизацию физических и юридических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что постановление вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Весной текущего года правительство РФ приняло постановление, предусматривающее авторизацию на Госуслуги по биометрии в качестве второго фактора.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам передавать в ЕБС персональные данные россиян без их согласия, но с уведомлением.

В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что возможность аутентификации пользователей портала Госуслуг с помощью данных ЕБС станет доступна в течение полугода. В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщали, что при реализации возможности получения услуг на основе биометрии все сервисы портала Госуслуг останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных.

ЕБС была запущена в России 1 июля 2018 года. Она позволяет клиентам - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия.