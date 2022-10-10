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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний
Фото: Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минцифры начало принимать заявки на аккредитацию IT-компаний по новым правилам. Форма для подачи заявок в ночь на понедельник запущена на портале "Госуслуг", сообщил в Telegram глава Минцифры Максут Шадаев.

"Форму аккредитации ночью на "Госуслугах" вывели. Уже есть реальные заявки. Если что-то будет сбоить, дайте знать, будем оперативно править. Но пока работает штатно", - написал министр.

Правительство 1 октября утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также будет учитываться средняя зарплата сотрудников, а компания должна будет иметь профильный IT -ОКВЭД в качестве основного. Сотрудники аккредитованной компании могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

Минцифры Максут Шадаев Госуслуги
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