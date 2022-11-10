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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Prosus списала долю в VK в пользу компании

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus - вышла из состава акционеров VK, сообщила интернет-компания.

На 31 декабря 2021 года Prosus принадлежала 25,7% экономическая и 12,3% голосующая доли VK.

Речь идет о безвозмездном списании акций в пользу интернет-компании.

VK, в свою очередь, продала полученные казначейские акции менеджменту за 24,8 млрд рублей.

Эти акции - через принадлежащую менеджменту VK компанию "Сингулярити Лаб" - будут использоваться для долгосрочной программы мотивации менеджмента, говорится в сообщении интернет-компании.

Prosus Naspers VK Сингулярити Лаб
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