VK назначил финансового и управляющего директоров вместо ушедшего Хаммонда

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель управляющего директора и корпсекретарь VK Company Елена Азаренко назначена на должность управляющего директора компании, следует из пресс-релиза компании.

Ранее эту должность, наряду с позицией финансового директора, занимал Мэттью Хаммонд. VK сообщила о его уходе в марте 2022 года.

В свою очередь CFO VK стала Светлана Борыславская, которая ранее занимала должность руководителя направления по взаимодействию с ключевыми акционерами и корпоративному учету компании.

Борыславская работает в VK Company Limited с 2009 года. Должность руководителя направления по взаимодействию с ключевыми акционерами и корпоративному учету в рамках финансовой функции группы занимала с 2018 года.

Азаренко является сотрудницей компании с 2011 года.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).