Goldman ухудшил прогноз поставок электромобилей Tesla на IV квартал и 2023 год

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs ожидают, что прибыль Tesla будет находиться под давлением в ближайшие годы из-за снижения цен на электромобили и рентабельности на фоне ослабления спроса.

Эксперты ухудшили прогноз поставок электромобилей компании на четвертый квартал 2022 года до 420 тысяч с ранее ожидавшихся 440 тысяч. В 2023 году, по их оценке, поставки составят 1,85 млн против предполагавшихся ранее 1,95 млн, сообщает MT Newswires.

В третьем квартале Tesla поставила рекордные 343 тысячи электромобилей.

Goldman снизил прогноз прибыли автопроизводителя на 2022 год до $3,6 в расчете на акцию с $3,73, на следующий год - до $4,5 с $4,9, на 2024 год - до $5,6 с $6. В 2025 году ожидается прибыль на уровне $7, объем поставок - 2,7 млн электромобилей.

Аналитики сохранили рекомендацию "покупать" для акций Tesla, снизив прогнозную котировку до $235 с $305.

Рыночная капитализация Tesla с начала 2022 года упала на 55,5% (до $508,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq потерял 28,6%.