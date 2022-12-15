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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Решение суда о запрете анонимайзера Tor в России вступило в законную силу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд в четверг оставил без изменения решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Виктория Кривцова.

"Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу (представителей Tor - ИФ) на решение Ленинского районного суда от 28 июля, а само решение - без изменения", - сказала Кривцова. Решение суда по Tor вступило в законную силу, добавила собеседница агентства.

7 декабря 2021 года разработчики сети Tor - Tor Project - сообщили, что получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован. Позже в тот же день в официальном блоге Tor появилось сообщение о блокировке. В реестре запрещенной в РФ информации в качестве обоснования этого шага стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года.

3 декабря 2021 года эксперты, отслеживающие блокировки в интернете, сообщили, что отдельные узлы сети Tor стали блокироваться несколькими российскими провайдерами. По данным разработчиков, блокировки начались ещё 1 декабря.

The Tor Project Inc. в январе этого года обжаловал решение районного суда, ставшего основанием для блокировки сайта, и попросил его отменить, так как эту организацию не привлекли к участию в деле, несмотря на то, что решение затрагивает ее права и интересы.

19 мая Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

31 мая Роскомнадзор обратился в компанию Google LLC с требованием об удалении из Google Play приложения Tor Browser в соответствии с решением Саратовского районного суда.

Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию "запрещенной к распространению на территории РФ, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений".

28 июля Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу сайта проекта сети Tor в РФ - признал информацию запрещенной к распространению на территории России.

Tor

Tor (от англ. The Onion Router) - открытое программное обеспечение для реализации второго и третьего поколения так называемой луковой маршрутизации, то есть технологии анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Представляет собой систему прокси-серверов, позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение, данные внутри сети передаются в зашифрованном виде.

Система используется частными лицами, общественными организациями, СМИ для работы с информаторами, бизнесом и специальными службами. Наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети Tor является возможность её широкого использования в преступных целях.

Tor Саратовская область
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