Белоруссия будет поставлять в Россию ноутбуки "Горизонт"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские ноутбуки, массовое производство которых недавно запустили на минском заводе "Горизонт", будут экспортироваться в Россию, сообщила в эфире "Радио-Минск" зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

"Потребность в таком продукте как в Беларуси, так и в России колоссальная. В РФ, к примеру, такого еще не производят", - сказала она.

По ее данным, в первой партии было выпущено 4 тысяч ноутбуков "Горизонт", в 2023 году их выпустят до 400 тысяч.

"Горизонт" начал массовое производство ноутбуков 21 декабря. Аппаратная основа этих компьютеров разработана на базе процессоров Intel Core 11-го поколения.