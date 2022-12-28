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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Белоруссия будет поставлять в Россию ноутбуки "Горизонт"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские ноутбуки, массовое производство которых недавно запустили на минском заводе "Горизонт", будут экспортироваться в Россию, сообщила в эфире "Радио-Минск" зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

"Потребность в таком продукте как в Беларуси, так и в России колоссальная. В РФ, к примеру, такого еще не производят", - сказала она.

По ее данным, в первой партии было выпущено 4 тысяч ноутбуков "Горизонт", в 2023 году их выпустят до 400 тысяч.

"Горизонт" начал массовое производство ноутбуков 21 декабря. Аппаратная основа этих компьютеров разработана на базе процессоров Intel Core 11-го поколения.

Минск Горизонт Мингорисполком Надежда Лазаревич Белоруссия Intel
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