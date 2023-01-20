Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Одной из главных тем уходящей недели по-прежнему были массовые сокращения в IT-гигантах. Уволить часть своих сотрудников на этот раз решили Microsoft, Alphabet и Intel. Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена - ИФ) решила судиться с израильской компанией, заподозрив ее в сборе и продаже персональных данных своих соцсетей. Эксперты констатируют худшие объемы поставок смартфонов за десятилетие, а новый глава обанкротившейся FTX надеется возродить криптобиржу.

Microsoft подтвердила намерения уволить около 10 тыс. человек

Американский IT-гигант Microsoft Corp. в среду подтвердил планы сократить штат примерно на 10 тыс. сотрудников, о которых ранее писали СМИ со ссылками на источники.

Увольнения затронут менее 5% работников компании, написал глава Microsoft Сатья Наделла в корпоративном блоге. Таким образом компания рассчитывает "привести свою структуру расходов в соответствие с получаемыми доходами" и сфокусироваться на сферах, где наблюдается повышенный спрос.

Microsoft ожидает единовременные расходы в связи с увольнениями в размере $1,2 млрд во втором финансовом квартале.

По информации Bloomberg, масштабные сокращения готовит и Alphabet Inc. - материнская компания Google. Компания сократит штат на 6% - это около 12 тыс. рабочих мест.

На неделе издание MarketWatch сообщило о сокращении штата ещё одного техногиганта – Intel. Компания сократит свыше 500 рабочих мест в Калифорнии.

Ранее сокращения штата анонсировали другие крупные IT-компании, включая Meta Platforms, Amazon.com Inc. и Intel Corp. По данным специализированного сайта Layoffs.fyi, только с начала 2023 года в США работы лишились 25 тыс. человек, занятых в техсекторе.

Meta подала в суд на израильскую компанию из-за продажи личных данных

Meta подала в суд на израильскую компанию Voyager Labs, обвинив её в сборе и продаже персональных данных пользователей своих соцсетей Facebook и Instagram (обе заблокированы в России), сообщил портал arstechnica.com.

Как заявили в Meta, Voyager Labs разработала специальное ПО Surveillance Software для сокрытия своей деятельности от Meta. Благодаря этому ответчик создал и задействовал свыше 38 тыс. фейковых аккаунтов в Facebook для сбора данных более чем о 600 тыс. человек, включая посты, лайки, списки друзей, комментарии, утверждают в Meta.

Среди пользователей Facebook, чьи данные удалось собрать израильской компании, были сотрудники некоммерческих организаций, университетов, медиакомпаний, медицинских учреждений, вооруженных сил США и другие граждане.

В Великобритании предложили наказывать руководство IT-компаний за угрозу онлайн-безопасности детей

Правительство Великобритании внесло в парламент поправки в законопроект о безопасности в интернете, предусматривающий лишение свободы до двух лет для топ-менеджеров IT-компаний за нарушение онлайн-безопасности детей, передает computerworld.com.

Наказание может грозить за игнорирование требований закона об онлайн-безопасности (Online Safety Bill), в частности, рисков серьёзного вреда детям.

Работа над Online Safety Bill ведется с 2019 года. Он направлен на защиту интернет-пользователей от мошеннического и другого потенциально опасного контента и, в частности, на предотвращение доступа детей к вредоносным материалам.

Однако частые поправки к документу вызывают критику со стороны отрасли. Бизнес считает, что многие элементы закона неработоспособны и могут навредить британскому технологическому сектору.

Мировые поставки смартфонов в конце 2022 года стали худшими за десятилетие

Поставки смартфонов в мире за четвертый квартал 2022 года упали на 17%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - это худший показатель за десятилетие, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

При этом доля Apple на рынке смартфонов в последнем квартале года оказалась рекордной (25%), несмотря на сложности на сборочных заводах в Китае, вызванные карантином. На втором месте - Samsung (20%), затем следует Xiaomi (11%), OPPO (10%) и Vivo (8%).

"Показатели четвертого квартала и всего 2022 года у производителей смартфонов оказались худшими за десятилетие", - комментирует аналитик Canalys Рунар Бьорховде. По его словам, проблемы у вендоров были вызваны снижающимся спросом и сложностями с поставками.

За весь 2022 г. поставки сократились на 11%, до 1,2 млрд шт. Здесь крупнейшим поставщиком стал Samsung.

Произошли утечки в сервисе Mailchimp и компании Norton LifeLock

Популярный сервис для почтовых рассылок Mailchimp сообщил об утечке пользовательских данных - второй за последние шесть месяцев, пишет портал TechCrunch.

При этом по методике атака оказалась идентичной предыдущей. По словам компании, компрометация внутренних систем произошла в результате атаки с использованием социальной инженерии, когда мошенники выманивают у жертв необходимые данные обманом по телефону или электронной почте. Затем злоумышленники использовали украденные пароли от сотрудников Mailchimp и получили доступ к 133 аккаунтам пользователей сервиса. Компания уведомила клиентов, чьи данные пострадали в ходе утечки.

Похожий метод использовался и в атаке в августе прошлого года. Тогда были скомпрометированы данные 214 пользователей.

Другая утечка, о которой стало известно на этой неделе, произошла у компании Norton LifeLock, оказывающей услуги по информационной безопасности. Пострадали тысячи аккаунтов, потенциально злоумышленники могли получить доступ к менеджерам паролей клиентов, сообщила компания.

Как заявили в Gen Digital, материнской компании Norton LifeLock, причиной стали утечки данных от других сервисов, а не взлом внутренних систем компании, поэтому жертвами оказались те, кто применял везде одинаковые пароли. Предполагается, что пострадать могли 6450 клиентов Norton, которые были уведомлены об утечке.

CEO FTX допустил перезапуск криптобиржи

Новый глава FTX Джон Рэй заявил, что изучает возможность перезапуска обанкротившейся криптобиржи, сообщает The Wall Street Journal.

В своем первом интервью после назначения главой FTX в ноябре Рэй сообщил, что он создал рабочую группу для изучения возможности перезапуска FTX.com, основной международной биржи компании.

По его словам, несмотря на то, что топ-менеджерам FTX вменяются неправомерные действия, "некоторые клиенты высоко оценили их технологию и предположили, что перезагрузка платформы будет полезной".

В ноябре прошлого года криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Ее основателю Сэму Банкману-Фриду власти США предъявили обвинение в обмане инвесторов, посчитав дело FTX "крупнейшей финансовой махинацией в американской истории".

Uber работает над созданием электромобиля для такси и доставки

Uber ведет переговоры с автопроизводителями по выпуску собственного электромобиля, рассказал The Wall Street Journal гендиректор компании Дара Хосровшахи.

Он не назвал конкретных автопроизводителей, но в прошлом году Uber показал прототип такси с британским стартапом Arrival.

По его словам, новые модели будут специализироваться на сервисах доставки и такси. Максимальная скорость у машин для перевозки пассажиров будет ниже, чем у обычных, так как это "не является необходимым для вождения в городе", пояснил Хосровшахи. Сиденья в такси будут друг напротив друга. Автомобили для доставки будут меньше по размерам и представлены двух- и трехколесным транспортом с багажником.

Apple откладывает выпуск AR-очков, но планирует представить гарнитуру смешанной реальности

Apple планирует представить в этом году свою первую гарнитуру смешанной реальности, но откладывает выпуск AR-очков (AR - augmented reality, дополненная реальность), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Задержка вызвана техническими проблемами, указывает портал. AR-очки могут появиться в 2024 году или даже начале 2025 года, хотя изначально компания была намерена представить их сразу после гарнитуры смешанной реальности.

Стоимость дорогой версии гарнитуры смешанной реальности может составить около $3 тыс. Цена обоснована более дорогими экранами, наличием более 10 камер, датчиками, мощным процессором M2.

Планируется и более дешевая модель с компонентами, аналогичными тем, что есть в iPhone. На нише более доступных версий Apple будет конкурировать с гарнитурами Meta, которые стоят $1500. Патентные заявки также свидетельствуют о двух версиях: были поданы товарные знаки на названия Reality Pro и Reality One.

Как указывает Bloomberg, разработка гарнитуры смешанной реальности более проста, так как использует дисплеи для виртуальной реальности и только имитирует AR-эффект. В отличие от очков дополненной реальности, которые более сложны в разработке.