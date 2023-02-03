Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Потенциальное объединение "Ростелекома" и "Мегафона" могло бы благоприятно сказаться на сетях двух операторов и их территориальном покрытии, но при этом важно обеспечение конкуренции на рынке, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В конце января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Ростелеком" интересуется покупкой "Мегафона" и запросил у правительства разрешение на сделку.

Шадаев отметил, что не готов обсуждать конфигурацию сделки. Однако, по его словам, потенциально эта сделка, как и любое подобное объединение крупных операторов, имеет риски снижения конкуренции, но на развитии сетей связи скажется позитивно.

"Понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе, закрыть небольшие населенные пункты", - сказал министр в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

"(Сейчас) у каждого оператора своя сеть, и каждый оператор обслуживает абонентов только своей сети. Если будет решение приниматься об объединении операторов - в какой конфигурации, я сейчас не готов обсуждать, будет ли это "Ростелеком", "Мегафон" или кто-то еще, - конечно, это позволит часть оборудования переиспользовать и обеспечить лучшее покрытие там, где его как раз сейчас не хватает. Но вопрос конкуренции важен", - добавил министр.

Он воздержался от комментариев о ходе обсуждения этой сделки. "Это корпоративные отношения, мы сейчас не готовы обсуждать это", - сказал министр.