Palantir впервые завершила квартал с чистой прибылью

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, впервые в своей истории завершила квартал с чистой прибылью.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль компании составила $30,88 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $156,19 млн, или $0,08 на акцию, годом ранее, говорится в пресс-релизе Palantir.

Прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре составила $0,04 на акцию. Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,03 на акцию.

Квартальная выручка Palantir увеличилась на 18%, до $508,62 млн с $432,87 млн годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $502 млн.

Выручка компании в США повысилась на 19%, до $302 млн. В том числе, доход от коммерческих контрактов увеличился на 12%, от госконтрактов - на 22%.

Количество коммерческих клиентов Palantir в Штатах увеличилось до 143 с 80 годом ранее.

По итогам всего 2022 года компания зафиксировала чистый убыток в размере $373,71 млн и выручку в $1,9 млрд.

Главный исполнительный директор Palantir Алекс Карп заявил в обращении к акционерам, что компания рассчитывает зафиксировать чистую прибыль в 2023 году. Если это удастся, текущий год станет первым прибыльным годом в истории Palantir.

По прогнозу компании, ее выручка в первом квартале 2023 года составит $503-507 млн, по итогам всего года - $2,18-2,32 млрд.

Акции Palantir взлетели в цене почти на 17% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 43%.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.