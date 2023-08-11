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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" подключили уже 22 млн человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Более 20 млн человек подключили двухфакторную аутентификацию на портале государственных и муниципальных услуг, которая с 1 октября станет обязательной для всех его пользователей, сообщает Минцифры РФ в пятницу.

"Самый простой способ защитить свой аккаунт на "Госуслугах" - использовать двухфакторную аутентификацию. Ее подключили уже 22 млн пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех. С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал", - говорится в сообщении министерства.

Ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тыс. человек, уточнили в Минцифры.

Как пояснили в министерстве, "смысл двухфакторной аутентификации в том, что система, кроме пароля, запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта". Подключить двухфакторную аутентификацию по СМС на "Госуслугах" можно в личном кабинете на этом портале.

Второй фактор с 1 октября будет обязательным для входа как на веб-версию "Госуслуг", так и в заново установленные мобильные приложения, отметили в Минцифры.

В случае, если пользователь не успеет подключить второй фактор, зайти в учетную запись без дополнительной защиты больше не получится. В этом случае при входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения или вход по биометрии.

"Если вы хотите настроить СМС-подтверждение, но телефон, привязанный к аккаунту, уже недоступен, поменять привязку можно, обратившись в ближайший МФЦ", - рассказали в Минцифры.

В ноябре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что количество подтвержденных учетных записей на "Госуслугах" превысило 100 млн.

Минцифры РФ Госуслуги
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