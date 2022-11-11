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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число подтвержденных учетных записей на Госуслугах превысило 100 млн

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Число подтверждённых учетных записей на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) превысило 100 млн, сообщил министр цифрового развития, связи и коммуникации Максут Шадаев.

"Вот на это неделе, кстати, мы перешагнули 100 млн подтверждённых учетных записей на Госуслугах. Цифра значимая. Из них, конечно, в последнее время особенно, большая (часть) подтверждалась банками в онлайн-банковских клиентах", - сказал Шадаев в пятницу на форуме Finopolis.

По его словам, вся система идентификации, которую государство строит на Госуслугах, уже имеет "большой масштаб проникновения". "И это во многом случилось благодаря участию банков", - сказал Шадаев.

Минцифры РФ Госуслуги
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