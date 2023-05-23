Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Министры обороны стран ЕС решили укрепить кибербезопасность

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза решили укрепить устойчивость ЕС и его стран-участниц перед киберугрозами и принять меры защиты от актов агрессии в киберпространстве.

"Поскольку киберпространство является полем стратегической конкуренции, риски для безопасности и обороны ЕС возрастают в условиях растущей геополитической напряженности и усиления зависимости от цифровых технологий", - говорится в постановлении Совета ЕС, принятом 23 мая. В заседании участвовали министры обороны стран ЕС.

Они подчеркнули важность существенных инвестиций как отдельных государств, так и совместных, в создание технического потенциала киберзащиты. Приветствуется кооперация внутри ЕС и с внешними партнерами, между военными и гражданскими киберсообществами, между государственным сектором и "надежной частной экосистемой". Предложено создать координационный центр ЕС по киберзащите.

ЕС, по мнению министров, должен иметь свои собственные возможности для проведения операций по киберзащите, в том числе упреждающих мер для обнаружения и сдерживания кибератак.

"ЕС и его государства-члены должны уменьшить стратегическую зависимость своего потенциала и цепочек поставок, разработать и освоить передовые технологии киберзащиты", - говорится в постановлении.

Евросоюз Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель

В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение недалеко от Белого дома

Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });