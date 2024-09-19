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НСПК планирует завершить внедрение универсального QR-кода к середине октября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует к середине октября завершить внедрение универсального QR-кода, который позволяет стандартизировать технологию оплаты по QR-коду во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении НСПК.

Универсальный QR-код позволит принимать платежи с его использованием 206 банкам-участникам СБП и 4,7 млн торговых точек, работающим через эту систему, а в дальнейшем - с цифровыми рублями.

Технологическое решение НСПК позволяет принимать платежи также с использованием Pay-сервисов и сервисов рассрочки. Это значит, что универсальный QR-код на базе равноудаленной инфраструктуры НСПК позволяет сохранить как все виды платежных инструментов, так и все привилегии от банков и Системы быстрых платежей. Люди продолжат получать привычные кэшбэки, которые полагаются им по выбранной программе лояльности.

"Внедрение решения НСПК при оплате по QR-кодам по аналогии с техническими стандартами по платежным картам позволит с одной стороны минимизировать издержки банков и торгово-сервисных компаний, с другой - предоставить клиентам банков более удобный клиентский путь", - сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках пилота код уже применяют 22 банка и 86 тыс. торговых точек. Среди кредитных организаций, заявлявших о своем участии в тестировании: ВТБ, Совкомбанк, банк "ДОМ.РФ", "Синара" и банк "Русский стандарт". О планах подключиться к проекту также сообщал Озон банк.

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Торгово-сервисные предприятия (ТСП), подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании появляется возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки.

Ранее ЦБ предложил установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для ТСП с годовой выручкой более 30 млн рублей - с 1 июля 2025 года, с выручкой более 20 млн рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года. Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и торгово-сервисных предприятий, отмечал регулятор.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 1 июля 2025 года.

НСПК
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