ЦБ скоро вынесет законопроект об универсальном платежном QR-коде на согласование

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует в ближайшее время направить на межведомственное согласование законопроект, который предусматривает внедрение на платежном рынке только одного универсального QR-кода, сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis-2024 глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона, в ближайшее время отправим его на межведомственное согласование, который предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки вариантов с множеством QR, с двумя QR. На наш взгляд, один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.

"Что такое QR? Это не продукт, это действительно технологический инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы, услуги, которые позволяют конкурировать на равных. Поэтому мы считаем, что этот QR должен быть один, это будет удобно и для людей, они не будут путаться, по какому QR платить на кассах. Это будет и удобно для торговых, сервисных предприятий, для продавцов, банков, им не нужно будет поддерживать несколько QR, и мы считаем, что все участники от этого только выиграют", - добавила глава ЦБ.

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Позднее Набиуллина сообщила, что ЦБ предложит законодательно закрепить работу только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК.

Пилот по внедрению универсального QR-кода НСПК завершился в начале октября. Код позволяет принимать платежи во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), что дает возможность использовать эту технологию 207 банкам и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.

Технологическое решение НСПК позволяет принимать платежи также с использованием Pay-сервисов и сервисов рассрочки. Это значит, что универсальный QR-код на базе равноудаленной инфраструктуры НСПК позволяет сохранить как все виды платежных инструментов, так и все привилегии от банков и СБП.

Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании появляется возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, Рay-сервис банка или сервис рассрочки, а в дальнейшем - цифровыми рублями.