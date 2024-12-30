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В Москве пройдет конкурс по очистке мандаринов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В московских парках со 2 по 8 января пройдет конкурс "Мандарин" по очистке мандаринов, сообщили в понедельник в столичном департаменте культуры.

"Победитель получит 1 миллион рублей. Конкурс будет проходить в два этапа - отборочный и финальный. Первый этап длится 5 дней (2–7 января) в трех парках Москвы: в саду "Эрмитаж", Парке Горького, усадьбе Воронцово. Финальный этап состоится 8 января в парке "Сокольники", - сказали в департаменте.

Уточняется, что ежедневно каждый парк будет определять победителя, который получит жетон на участие в финале. В конкурсе могут принимать участие люди от 18 лет. Ежедневно в парке будет проходить по 10 конкурсов с 11:30 до 17:20, в них смогут принять участие 30 человек. Результаты фиксируются на "Доске лидеров" с указанием имени, времени и длины кожуры каждого победителя каждого из четырех конкурсов. Время на очистку ограничено 1 минутой.

Сначала отбираются три самых быстрых участника, из которых победителем становится тот, у кого самая длинная кожура. Длина кожуры измеряется по линейке "Мандариновый стандарт" 50 см. Финал пройдет с 14:00 до 17:00 в парке "Сокольники", где соберутся финалисты всех игр, прошедших со 2 по 7 января. В конкурсе будут использоваться мандарины примерно одного размера, весом 130 гр.

Также в департаменте сообщили, что помимо конкурса "Мандарин" в парках пройдет конкурс по распутыванию новогодних гирлянд. Для него будут использованы гирлянды одинаковой длины и из одинакового материала, каждая гирлянда будет иметь 3-4 узла одинакового типа и сложности. Конкурс будет проходить в группах по 10 участников, каждый раунд длится до 10 минут.

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