В столице Абхазии построили пятиметровую мандариновую елку

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пятиметровую елку из настоящих мандаринов торжественно открыли в Сухуме на площади перед Абхазским драматическим театром. Мероприятие приурочено к фестивалю "Мандарин", который пройдет впервые в республике в дни новогодних праздников.

Директор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния рассказала журналистам, что на цитрусовую елку ушло более полутора тонн мандаринов.

"В 2018 году Московская Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet установила мировой рекорд, создав самую большую елку из мандаринов. Ее высота составляла 1,8 метра. Наша мандариновая елка выше нее более чем на три метра. Это новый мировой рекорд", - сказала она.

Над созданием елки работала группа специалистов - кузнецов, отвечающих за металлическую основу дерева, и декораторы.

Фестиваль "Мандарин" пройдет в Абхазии с 3 по 8 января в нескольких районах республики. В программе - выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты, дегустации и катание на воздушном шаре.