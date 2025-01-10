В Москве в центрах "Госуслуг" разводящимся начали предлагать помощь в примирении

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве супружеским парам, которые пришли в центры "Госуслуг" для расторжения брака, теперь предоставляют бесплатную услугу медиации, чтобы помочь им сохранить брак или гармонично закончить отношения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Проект стартовал летом прошлого года в восьми флагманских офисах "Мои Документы" в качестве пилотного. Теперь инициатива расширена на все центры госуслуг. При подаче совместного заявления на расторжение брака жителям, не имеющим несовершеннолетних детей, сотрудник офиса выдает информационные материалы о проекте. Каждой такой паре город предоставляет поддержку специалистов Центра медиации и социально-правовой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка бесплатна и добровольна, окончательное решение о подключении медиаторов к разрешению конфликтной ситуации остается за супругами.

Консультацию специалистов семьи могут получить в течение месяца после подачи заявления о разводе. Они помогут решить как юридические, так и психологические вопросы, выйти из конфликта с достоинством, сохранив уважение друг к другу. Медиатор при этом выступает в роли нейтрального профессионального посредника, отметили в пресс-службе.

"Для каждого случая - индивидуальный подход: совместные или раздельные сессии, групповая работа, возможно привлечение психолога для коррекции стрессовых состояний. Процесс медиации построен на конфиденциальности и добровольности и является бережным, безопасным и эффективным методом урегулирования конфликта", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, москвичи с детьми могут обратиться к медиаторам столичных семейных центров, напомнили в департаменте.