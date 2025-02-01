Поиск

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Арест топ-менеджеров "Роснано", выдача Израилю троих заложников ХАМАС, новые правила для волонтеров, спасающих птиц на Кубани

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал троих топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями. Это бывший замруководителя УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

- Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам газоэнергетической инфраструктуры ВПК Украины высокоточным оружием большой дальности.

- Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области, собрано около 18 тонн загрязненного песка.

- Власти Венесуэлы согласились принимать на своей территории нелегальных мигрантов, выдворяемых из США. Ранее в пятницу Каракас посетил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

- Израильские власти освободили в субботу 183 палестинских заключенных, ХАМАС выдал троих заложников.

- Волонтеры, спасающие птиц на Кубани, должны будут иметь прививки и регистрироваться на портале "Добро.РФ".

- Роспотребнадзор опечатал второй ресторан "Вилла Паста" в Москве по адресу: улица Пятницкая, дом 26.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки

Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки

Суд арестовал троих топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области

Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области

Глава Ахтубинского района Астраханской области арестован по делу о взятке

Режим высылки незаконных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля

Российские военные уничтожили за ночь девять БПЛА и безэкипажный катер ВСУ

Военная операция на Украине

Житель белгородского села ранен в результате атаки дрона

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Что произошло за день: пятница, 31 января

Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе318 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5791 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });