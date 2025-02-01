Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Арест топ-менеджеров "Роснано", выдача Израилю троих заложников ХАМАС, новые правила для волонтеров, спасающих птиц на Кубани

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал троих топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями. Это бывший замруководителя УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

- Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам газоэнергетической инфраструктуры ВПК Украины высокоточным оружием большой дальности.

- Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области, собрано около 18 тонн загрязненного песка.

- Власти Венесуэлы согласились принимать на своей территории нелегальных мигрантов, выдворяемых из США. Ранее в пятницу Каракас посетил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

- Израильские власти освободили в субботу 183 палестинских заключенных, ХАМАС выдал троих заложников.

- Волонтеры, спасающие птиц на Кубани, должны будут иметь прививки и регистрироваться на портале "Добро.РФ".

- Роспотребнадзор опечатал второй ресторан "Вилла Паста" в Москве по адресу: улица Пятницкая, дом 26.