Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ в Мытищах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в воскресенье.

"Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее МВД сообщало о трех пострадавших.

По данным областного главка СКР, возбуждено уголовное дело по факту происшествия в торговом центре в Мытищах по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хултиганство").

По данным следствия, у мужчины произошел конфликт с охраной одного из торговых центров. В результате мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из травматического оружия. На место происшествия выехала следственная группа. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.