Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший к столице.
"ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram в 8:45.
Ранее мэр сообщал о 73 сбитых дронах. В Минобороны утром сообщили, что над Московской областью за ночь был сбит 91 беспилотник.
В 8:52 Собянин отметил масштаб атаки.
"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал он.
Аэропорты московского авиаузла прервали работу, вылетевшие в Москву самолеты перенаправляются на запасные аэродромы. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры прерывалось движение поездов через Домодедово в обоих направлениях.