Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший к столице.

"ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram в 8:45.

Ранее мэр сообщал о 73 сбитых дронах. В Минобороны утром сообщили, что над Московской областью за ночь был сбит 91 беспилотник.

В 8:52 Собянин отметил масштаб атаки.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал он.

Аэропорты московского авиаузла прервали работу, вылетевшие в Москву самолеты перенаправляются на запасные аэродромы. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры прерывалось движение поездов через Домодедово в обоих направлениях.