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В Москве финансирование школ в 2025 году увеличили дополнительно на 23%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году финансирование школьного образования дополнительно увеличено на 23%, сообщили в пресс-службе мэра и городской администрации.

"В 2025 году финансирование школьного образования было дополнительно увеличено на 23%, а также введен единый высокий норматив финансирования в 5-11 классах в размере 197 тысяч рублей в год на каждого ученика - вместо двух различных на среднее и старшее звено", - говорится в сообщении.

В 2024/25 учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы обучаются свыше 1,6 млн воспитанников, школьников и студентов.

Местами в детских садах (дошкольных группах) обеспечены московские дети в возрасте от 2 лет и 4 месяцев, чьи родители изъявили желание отдать ребёнка в дошкольную группу. В большинстве районов Москвы в детские сады детей принимают с 2 лет и 2 месяцев, добавили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 1,5 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в столичных кружках и секциях, по его данным, это 89% от соответствующей возрастной группы.

По словам мэра, во всех школах столицы работают спортивные клубы, действуют сотни школьных театров и театральных объединений.

"Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти - неотъемлемая часть образовательного процесса. В школах Москвы организовано свыше 1,1 тысячи музейных комплексов и музеев. Порядка 25 тысяч ребят обучаются в кадетских классах", - отметил Собянин.

Под патронатом образовательных организаций столицы находится свыше тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

Сергей Собянин Москва
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