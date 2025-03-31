Работу всех сервисов московского метро обещают вскоре восстановить

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Работа всех сервисов метро, включая личный кабинет приложения "Метро Москвы", оплату проезда по СБП, пополнение карты "Тройка" онлайн и покупка билетов в кассах автовокзалов, будет восстановлена в ближайшее время, трудности были связаны с техническими работами, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта.

"Ранее в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы", при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что сайт московского метро "мог некорректно открываться у некоторых провайдеров". "Работоспособность сайта также в ближайшее время будет восстановлена", - добавили в ведомстве.

"Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме ", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро.

"Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый", а также по биометрии", - добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в приложении "Метро Москвы". Согласно сообщениям, пользователи не могут пополнить карту "Тройка", войти в приложение и личный кабинет.

В департаменте связали трудности в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" с проведением технических работ и сообщили, что специалисты работают над их скорейшим завершением.