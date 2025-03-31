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Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор зафиксировал рост жалоб на работу приложения "Метро Москвы", специалисты работают над устранением сбоя, сообщает пресс-служба РКН.

"31 марта с 06.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений о проблемах в работе приложения московского метро. По состоянию на 12:00, проблема с доступностью приложения сохраняется", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в приложении "Метро Москвы". Пользователи не могут пополнить карту "Тройка", войти в приложение и личный кабинет. Кроме того, на сайте московского метрополитена появилось сообщение о проблемах от имени компании "Укрзализныця" (железные дороги Украины). На 13:00 сайт перестал быть доступен.

Департамент транспорта столицы сообщил, что технические работы стали причиной трудностей с доступом в личный кабинет приложения "Метро Москвы"; оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно, а для пополнения карты "Тройка" пассажирам предлагают воспользоваться кассами и терминалами на станциях метро.

Метро Москвы Роскомнадзор Тройка Укрзализныця Москва Московский метрополитен Дептранс
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