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Движение транспорта в районе Пушкинской площади в Москве ограничат из-за ММКФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение для транспорта временно закроют в районе Пушкинской площади в центре столицы в связи с проведением 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 17-18 и 24-25 апреля, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 14:30 17 апреля до 01:00 18 апреля и с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля для проезда закроют участки в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара, а также на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.

Помимо этого, на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка 17 апреля с 00:01 до окончания мероприятия и 24 апреля с 00:01 до окончания мероприятия.

Автомобилистов просят заранее строить маршрут с учетом временных ограничений.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 17 по 24 апреля. В основном конкурсе представлено 13 картин.

ММКФ Москва Московский международный кинофестиваль
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