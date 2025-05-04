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Тела двух погибших обнаружены в горящей девятиэтажке в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве обнаружены тела двух погибших, один человек спасен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На балконе 9-го этажа обнаружены 2 погибших. Силами пожарных спасен один человек", - информирует ведомство.

Позднее МЧС сообщило о шести пострадавших в результате пожара.

Эвакуированы жители двух соседних подъездов, для них организованы пункты временного размещения.

В воскресенье вечером начался пожар на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами. Как сообщил "Интерфаксу" представитель экстренных служб, в доме мог сдетонировать газовый баллон.

Москва девятиэтажка пожар погибшие
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