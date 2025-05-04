Собянин заявил об оказании всей необходимой помощь на месте пожара на юго-западе Москвы

Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московские власти оказывают всю необходимую помощь на месте пожара на улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в городе произошло происшествие - пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.

По словам мэра, на месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики.

"Оказываем всю необходимую помощь", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в телеграм-канале департамента транспорта Москвы проинформировали, что на место происшествия направлены два автобуса "особо большого класса" для обогрева эвакуированных жителей дома.

"Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения. Также на место едет экипаж Дорожного патруля ЦОДД", - сообщили в дептрансе.

Там добавили, что на улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничено движение.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, на место пожара выехала замглавы ведомства Наталья Хорошилова.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожар но-технической экспертизы, пообещали в надзорном ведомстве.

"Соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре", - подчеркнули там.

В воскресенье вечером начался пожар на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" представитель экстренных служб, в доме мог сдетонировать газовый баллон. Обнаружены тела двух погибших, шесть человек пострадали