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Что случилось этой ночью: понедельник, 5 мая

Пожар в девятиэтажке на юго-западе Москвы, в Подмосковье сбито четыре летевших на столицу БПЛА, победа ультраправого кандидата в первом туре выборов президента Румынии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Девятиэтажный жилом дом загорелся на юго-западе Москвы, предположительно, после взрыва газового баллона. На балконе 9-го этажа обнаружены тела двух погибших, пять человек, включая двух детей, пострадали. Пожар потушен, столичная прокуратура возбудила уголовное дело.

- Над подмосковным Подольском сбито четыре летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. В московском аэропорту Домодедово вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

- Российские военные в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА над Брянской, Калужской и Московской областями.

- Дональд Трамп заявил, что в выходные провел несколько "полезных, очень хороших бесед о России и Украине". "Там много ненависти между двумя сторонами, огромная ненависть", - добавил президент США.

- Лидер ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион побеждает в первом туре выборов президента Румынии. После подсчета 97,57% голосов, Симион набирает 40,14%, на втором месте - мэр Бухареста Никушор Дан с 20,65%. Второй тур президентских выборов состоится 18 мая.

- Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газе после визита Трампа. Соответствующий план единогласно одобрил израильский кабинет безопасности, сообщает The Times of Israel со ссылкой на правительственный источник. По его словам, также одобрен план возобновления поставок гуманитарной помощи в анклав "с использованием нового механизма".

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