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Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе синоптики ожидают дождь, в связи с этим Департамент транспорта Москвы посоветовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"В городе ожидается дождь. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - информирует телеграм-канал департамента.

Судя по приведенной инфографике, к вечеру в городе ожидаются пробки до 5-6 баллов.

Как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в московском регионе начнет теплеть с четверга, ночные заморозки прекратятся, в выходные дневная температура может подниматься до плюс 19 градусов. В течение всех дней второй половины недели прогнозируются дожди.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Дептранс
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