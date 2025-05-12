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"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Холодная и дождливая погода прогнозируется в Москве и в других регионах центра европейской части России в ближайшие дни, ночью будут заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России, и в Москве, и в сопредельных областях, везде прогнозируются заморозки. 13 и 14 мая в Тверской, Ярославской областях заморозки до минус 2 градусов, в Московской, в Смоленской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Калужской, Тульской, Рязанской - отрицательные температуры ночью", - сказал Вильфанд.

Холодная погода в Москве и соседних регионах связана с тем, что в центр европейской части России поступает холодных воздух из приполярных регионов.

Днем в ближайшие дни, как отметил метеоролог, также будет "совсем не жарко". "Температуры в центре европейской части России, это касается не только Москвы, но и всех сопредельных областей, везде примерно одинаковые. Вот во вторник днём температура еле-еле приблизится к плюс 10 градусам, в среду будет плюс 10 - плюс 12 градусов", - сказал Вильфанд.

Он утончил, что такая температура на 6-7 градусов ниже нормы.

Кроме того, из-за циклона, в регионах центра европейской части России прогнозируется дождливая погода. "В Москве выпадет около 5 мм, по области до 10 мм осадков. И такая же ситуация в других регионах", - добавил он.

Из-за осадков и ветра с порывами до 10 м/с, "эффективная температура, которая ощущается, будет 4-5 градусов".

"Зябкая погода, совсем не майская", - добавил Вильфанд.


Гидрометцентр Роман Вильфанд
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