Отражена атака еще 12 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 четырех украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.

"Военные отразили атаку еще четырех украинских беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Немного ранее он сообщал о нейтрализации 8 БПЛА.

"ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву", - писал он.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о 28 сбитых не подлете к Москве дронах.