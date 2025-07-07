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В Москве во вторник прогнозируют грозу и ливень

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе во второй половине дня во вторник прогнозируются ливень, гроза и усиление ветра, гроза возможна и в среду утром, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра во второй половине дня прогнозируется дождь, местами ливень, и даже грозовая деятельность. Также усиление ветра до 15 метров в секунду. Но это будет кратковременное явление, это будет не потоп, но вполне серьезный дождь", - сказал он.

Ухудшение погоды связано с разницей атмосферного давления: около земли оно ниже нормы, а на высоте 5,5 км высокое.

При этом температура будет плюс 31 - плюс 33 градуса.

Также гроза возможна в среду утром, однако после нее в московском регионе вновь будет ясное небо и солнце, что приведет к прогреву воздуха до плюс 31 - плюс 33 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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