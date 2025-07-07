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В Москве до воскресенья продлили "оранжевый уровень" погодной опасности

В Москве до воскресенья продлили "оранжевый уровень" погодной опасности
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Нвости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве до 14 июля продлен "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности из-за сильной жары с максимальной температурой до плюс 35 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогностической карте, в Москве в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 - плюс 35 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 - 9 градусов. Предупреждение будет действовать с 15:00 7 июля до 02:00 14 июля. Ранее предупреждение действовало до 10 июля.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Подмосковье, согласно прогностической карте, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры, он будет действовать до 18:00 8 июля. "Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.

Днем по области ожидается жара с максимальной температурой воздуха +30...+34°С.

Кроме того, по экстренной информации Гидрометцентра, в период с 9 по 13 июля, помимо Москвы и Московской области, во Владимирской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Ивановской и Ярославской областей ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 - 9 градусов.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Москва оказалась в теплой части антициклона, который сформировался в районе Волги. Воздушные массы начали поступать в Московской регион с юга из жарких регионов: из Африки, из Турции и Ближнего Востока. Также на этой неделе будет переменная облачность, что будет способствовать высокой температуре.

"Солнечные лучи, которые не встречают препятствия в виде облаков, и адвекция тепла из самых жарких регионов приводят к тому, что температуры будут по-настоящему очень-очень высокие. Они будут даже приближаться в середине недели к рекордным значениям", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр России Подмосковье Москва
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