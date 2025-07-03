"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве и в Подмосковье в пятницу будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных Гидрометцентра России.

В Москве предупреждение о грозе будет действовать в пятницу с 12:00 до 19:00, в Подмосковье - с 12:00 до 22:00. "Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

В пятницу в Москве днем прогнозируется плюс 25 - плюс 27 градусов, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.