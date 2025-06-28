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Московский монорельс завершит работу 28 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Реконструкция московского монорельса в современный круглогодичный парк на высоте 6 метров над землей начнется уже с 28 июня, открыть парк планируется в 2027 году, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Монорельс завершит работу 28 июня 2025 года. Часть эстакады - от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "ул. Сергея Эйзенштейна" - демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Трансформацию монорельса в зеленый парк планируется начать уже с 28 июня.

В департаменте заявили, что у монорельса есть альтернативы в виде удобных и быстрых маршрутов через новые станции метро и Московского центрального кольца, а также трамваев и автобусов с электробусами, которые частично дублируют его трассу.

После закрытия сотрудникам монорельсовой системы обещают предложить рабочие места в других подразделениях городского транспорта.

2 июня столичный департамент транспорта выступил с предложением на месте изношенной инфраструктуры монорельса возвести современный круглогодичный парк. Было проведено голосование москвичей.

24 июня, после проведенного на портале "Активный гражданин" голосования, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей - 71% - согласились с предложением московских властей создать парк на месте монорельса. Мэр отметил, что парковое пространство свяжет пять районов, в которых живут 300 тыс. человек. Ожидаемая посещаемость - до 20 тыс. человек в день.

Собянин напомнил, что монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан, а технологии, которые были передовыми тогда, - устарели.

Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории - оставят несколько вагонов.

Сергей Собянин ВДНХ
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