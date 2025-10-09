Собянин обещал поддержать частную установку зарядных станций для электромобилей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Частным инвесторам, устанавливающим электрические зарядные станции (ЭЗС) в Москве, окажут поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше 2 млн рублей за одну станцию", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в настоящее время в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируют значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию.

Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС "Единое парковочное пространство" и "Энергия Москвы", мобильное приложение "Метро Москвы", добавил мэр.

Подать заявку на получение компенсации можно в московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, отметил Собянин.