Из-за снегопада в Москве возможно изменение расписания полетов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды в Москве, ожидаемое в ближайшие дни, может отразиться на работе воздушного транспорта, возможны корректировки в расписании рейсов, не исключены их отмены, сообщила Росавиация.

"Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - пояснили в ведомстве.

Авиапассажирам в этой связи рекомендовано рассмотреть альтернативные виды транспорта, а также оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж, поскольку снегопад "может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа".

"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме", - добавили в Росавиации.

В период с 00:00 27 января до 12:00 29 января в Москве и области ожидается сильный снег, гололедица, метель.