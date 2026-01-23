Аномальные морозы в ближайшие три дня прогнозируются в регионах России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аномальные морозы с температурой на 6-15 градусов ниже нормы сохранятся в регионах России в ближайшие дни, в регионах севера европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока морозы задержатся до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Холодная погода в течение ближайших дней на огромной территории сохранится. В центре европейской России в ближайшие три дня, в субботу, воскресенье и понедельник, очень значительные аномалии температуры - от 7 до 15 градусов ниже нормы. И это значит, что в Костромской, Ярославской, Тверской областях температура минус 20 - минус 25. А вот в Московской и Владимирской областях до минус 26 - минус 28 градусов, в Тамбовской и Рязанской - до минус 29 градусов", - сказал Вильфанд.

В Воронежской и Курской областях в ближайшие три дня температура будет опускаться до минус 25 градусов.

На севере европейской части России температура ниже нормы задержится до среды в Ленинградской области, температура будет на 6-10 градусов ниже нормы с морозами до минус 16 - минус 20. В Коми температура также будет ниже нормы на 6-8 градусов и будет опускаться до минус 27.

"На Волге в ближайшие три дня температура будет на 10-15 градусов ниже нормы, и на севере и юге (федерального округа - ИФ) температура будет одна и та же - 27-33 градуса ниже ноля, а в Башкортостане и Удмуртии до минус 35 градусов и в Пермском крае до минус 36", - уточнил Вильфанд.

На юге европейской части России в ближайшие три дня температура будет значительно ниже нормы во всех регионах, кроме Краснодарского края. Так, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, в Крыму и в Астраханской области минимальные температуры будут опускаться до минус 12 - минус 20 градусов, в Волгоградской области - до минус 24. В Краснодарском крае температура будет опускаться до минус 9 - минус 10 градусов, что также ниже нормы.

На Урале холодная погода, как сообщил Вильфанд, сохранится до середины следующей недели. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском административных округах минимальная температура будет доходить до минус 36 - минус 40 градусов, а в Свердловской, Челябинской областях - до минус 32 - минус 40.

В Сибири морозы до середины недели будут в южных регионах. В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях отклонения температуры от нормы будут доходить до 7 - 16 градусов и температура будет около минус 33 - минус 41 градуса. В Иркутской области температура будет на 7-9 градусов ниже нормы и будет опускаться до минус 44 градусов.

На Дальнем Востоке в Забайкальском крае и в Бурятии прогнозируется температура на 6-7 градусов ниже нормы с минимальными значениями до минус 42 - минус 46 градусов.