В центре Москвы потушили пожар в многоквартирном доме

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Силами пожарных спасены 37 человек. Девять человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ, по факту пожара организована доследственная проверка.

"Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ГСУ в мессенджере MAX во вторник.

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Москвы во вторник вечером на площади 250 кв.м. В результате возгорания пострадали восемь человек. Пожарные спасли из горящего жилого дома 35 человек.