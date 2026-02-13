Электросуда продолжают ходить по Москве-реке с увеличенными интервалами

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в пятницу о сохранении сложной ледовой обстановки на Москве-реке в акватории причалов первого и второго маршрутов электросудов, из-за чего речной электротранспорт курсирует с увеличенными интервалами.

"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода судов по маршрутам, заявили в ведомстве.

Причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не работают.

В четверг дептранс сообщал об увеличении интервалов движения электросудов по Москве-реке из-за сложной ледовой обстановки.