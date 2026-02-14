Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево из-за временных ограничений принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

По словам Кореняко, возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Ранее приостановил работу калужский аэропорт Грабцево.