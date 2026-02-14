Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Также приостановил работу аэропорт Калуги.