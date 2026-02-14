Поиск

Электросуда 1-го и 2-го маршрутов ходят по Москве-реке с увеличенными интервалами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Интервалы движения судов речного электротранспорта увеличены на 1-м и 2-м маршрутах из-за сложной ледовой обстановки, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса в субботу.

Причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" приостановили работу. В круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода электросудов по маршрутам, добавили в ведомстве.

