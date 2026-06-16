На подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 60

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 беспилотников на подлете к городу.

"Двадцать пять беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны, - написал он в мессенджере. - Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

До этого из сообщений мэра следовало, что с начала суток были нейтрализованы 35 таких беспилотников. Таким образом, всего их стало 60.