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Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В результате продолжающейся атаки БПЛА на Москву поврежден один из объектов Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет", - написал он.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Судя по сообщениям мэра, с начала суток были нейтрализованы 60 БПЛА, летевших на город.

Сергей Собянин МНПЗ Москва
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