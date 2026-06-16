Пожар на Московском НПЗ локализовали

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали пожар, который начался после атак БПЛА, сообщило региональное управление МЧС.

"Угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Ситуация на НПЗ "находится под контролем экстренных служб".

Ранее о том, что дрон повредил один объект МНПЗ, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его сообщениям, с начала суток было нейтрализовано в общей сложности 60 беспилотников, летевших к столице.