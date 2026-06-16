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В Капотне перекрыли движение транспорта из-за пожара на Московском НПЗ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве в районе Капотни перекрыли движение после атаки БПЛА на Московской нефтеперерабатывающий завод, сообщает пресс-служба подмосковного перевозчика "Мострансавто".

"Движение в районе Капотни перекрыто в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов на Московский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Автобусы маршрута №305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: "1-й квартал Капотня", "Стадион" и "Филиал больницы им. Демихова".

Департамент транспорта Москвы уточнил, что движение закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня; на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. Нет движения на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, говорится в телеграм-канале дептранса.

Кроме того, движение ограничено на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Как сообщал мэр города Сергей Собянин, один из атаковавших Москву беспилотников повредил объект на территории МНПЗ. Там начался пожар, возгорание локализовали и продолжают тушить.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

МНПЗ Мострансавто Сергей Собянин Москва Капотня
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