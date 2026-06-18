Женищина ранена в Электростали Московской области после массированной атаки БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в деревне Степаново в Электростали в ходе отражения массированной воздушной атаки на Московскую область, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в мессенджере Мах утром в четверг.

Кроме того, в Электростали в результате падения обломков загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано.

Ранее сообщалось о попадании беспилотника в многоэтажку в Жуковском и падении обломков БПЛА на крышу ТЦ "Белая Дача" в Котельниках.