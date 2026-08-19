В Москве 12 сентября пройдет осенний велофестиваль

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве открыли регистрацию участников Осеннего велофестиваля, который пройдет 12 сентября, сообщил городской Департамент транспорта.

Сбор участников начнется с 11:30 на Воробьевых горах, начало заездов - в 12:30, 13:30 и 14:30.

Участники фестиваля проедут по Бережковской набережной и затем по Садовому кольцу.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, выбрав удобный слот, и приехать к своему времени, а также позаботиться о безопасности (надеть велошлем, перчатки, налокотники и наколенники). После регистрации участник получит свой номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду.

"В стартовом и финишном городках подготовим для вас насыщенную программу: интерактивные площадки, фотозоны, выступление приглашенного артиста, а также розыгрыши призов и подарки", - сказали в Дептрансе.

Ночной велофестиваль, который намечался на 1 августа, будет перенесен на 2027 год, дату в мэрии назовут позднее.